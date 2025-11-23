Φόρμουλα Ένα: Ο Φερστάπεν νικητής στο Λας Βέγκας, ο Νόρις «άνοιξε» τη διαφορά από τον Πιάστρι - Real.gr

Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο γκραν πρι του Λας Βέγκας πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν. Όπως και το 2023, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull είδε πρώτος την καρό σημαία στον σημερινό αγώνα, ο οποίος ήταν ο 22ος από τους 24 αγώνες της χρονιάς, και άφησε στην δεύτερη θέση τον -πρωτοπόρο στη βαθμολογία των οδηγών- Λάντο Νόρις.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren εκκίνησε απο την “pole position”, αλλά βγήκε εκτός πίστας στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα να τον περάσει ο Φερστάπεν και στη συνέχεια και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Τελικά ο Νόρις προσπέρασε τον συμπατριώτη του προς το τέλος του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Φερστάπεν για τη νίκη.

Ο Ράσελ τερμάτισε τρίτος, ενώ τέταρτος κατετάγη ο έτερος οδηγός της McLaren, ο Όσκαρ Πιάστρι. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη Mercedes, καθώς, αν και τερμάτισε τέταρτος στην πίστα, πήρε ποινή πέντε δευτερολέπτων για αντικανονική εκκίνηση, μένοντας μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Νόρις αύξησε στους 30 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Πιάστρι, ενώ απομένουν ακόμη 58 βαθμοί προς διεκδίκηση, από τα γκραν πρι σε Κατάρ (30/11) και Άμπου Ντάμπι (7/12), καθώς και τον αγώνα σπριντ στο Κατάρ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ