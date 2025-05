Φόρμουλα Ένα: Ο Όσκαρ Πιάστρι poleman στην Ίμολα - Real.gr

Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren και επικεφαλής του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εξασφάλισε την τρίτη pole position στους επτά αγώνες της χρονιάς.

Ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό (18/5) γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στην Ιμολα, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στις σημερινές κατατακτήριες δοκιμές. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren και επικεφαλής του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εξασφάλισε την τρίτη pole position στους επτά αγώνες της χρονιάς, αφήνοντας δεύτερο τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν με Red Bull και τρίτο τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ με Mercedes. Μεγάλη απογοήτευση οι δύο Ferrari, και μάλιστα επί ιταλικού εδάφους, καθώς τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και ο Σαρλ Λεκλέρκ έμειναν εκτός δεκάδας.

Να σημειωθεί ότι το πρώτο σκέλος των δοκιμαστικών διακόπηκε για μερικά λεπτά εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης του Γιούκι Τσουνόντα στον προστατευτικό τοίχο. Ευτυχώς, ο Ιάπωνας οδηγός της Red Bull βγήκε άθικτος από το μονοθέσιό του και το Q1 συνεχίστηκε, μέχρι ένα νέο ατύχημα, αυτή τη φορά του Αργεντινού Φράνκο Κολάπιντο της Alpine, να το διακόψει οριστικά.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P

— Formula 1 (@F1) May 17, 2025