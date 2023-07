Φόρμουλα 1: Αέρας ο Φερστάπεν, «1-2» η Red Bull στο βελγικό Γκραν Πρι

Η 13η συνεχής νίκη της Red Bull έφερε την ομάδα του παγκόσμιου πρωταθλητή πρώτη στην 73χρονη ιστορία του αθλήματος που κέρδισε τους πρώτους 12 αγώνες μιας σεζόν.

Ο Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε έκτος μετά από ποινή πέντε θέσεων, επέκτεινε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα έναντι του Πέρες στους 125 βαθμούς, αφού πήρε την καρό σημαία 22,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μεξικανό.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ξεκίνησε στην pole για τη Ferrari, ολοκλήρωσε το βάθρο, με τον Λιούις Χάμιλτον τέταρτο αλλά έχοντας εξασφαλίσει τον ταχύτερο γύρο για τη Mercedes.

