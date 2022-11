Ο Φερστάπεν που είχε ξεκινήσει από την "pole position" ήταν πρώτος από την αρχή έως το τέλος, κι ενώ είχε εξασφαλίσει τον τίτλο ήδη από τον περασμένο μήνα στην Ιαπωνία, με τέσσερις ακόμη αγώνες ν' απομένουν για να «πέσει η αυλαία». Αυτή ήταν η 35η νίκη στην καριέρα του Μαξ Φερστάπεν και δεύτερη διαδοχική στην πίστα "Γιας Μαρίνα».

His 15th(!) win of the year ??@Max33Verstappen caps an outstanding season with a lights to flag victory in AbuDhabi! #AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/Nh1Y9LLjn5