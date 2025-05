Formula 1: Σοκαριστικό ατύχημα για τον Γιούκι Τσουνόντα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα άτσαλο πάτημα του Γιούκι Τσουνόντα σε κερμπ, ήταν αρκετό για να κόψει την ανάσα όσων παρακολουθούσαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/5) τις κατατακτήριες του Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια.

Ο βραχύσωμος (1μ.61) οδηγός έχασε εντελώς τον έλεγχο της Red Bull στην έκτη στροφή της Ίμολα, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να εκτοξευθεί και να αναποδογυρίσει, ευτυχώς χωρίς ο Τσουνόντα να τραυματιστεί.

Ο Ιάπωνας βγήκε με τις δικές του δυνάμεις από την Red Bull και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P

— Formula 1 (@F1) May 17, 2025