Formula 1 – FP1 Σιγκαπούρης: Τεράστια...σαύρα στο δρόμο του Φερστάπεν στα δοκιμαστικά - ΒΙΝΤΕΟ

Με το Grand Prix της Σιγκαπούρης να φιλοξενείται μέσα και γύρω από τις περιοχές πρασίνου της πόλης, οι συγκεκριμένες σαύρες μπαίνουν συχνά στην πίστα. Οι κίτρινες σημαίες κουνιούνται όποτε συμβαίνει αυτό και δεν άργησε η πρώτη εμφάνιση σαύρας να διακόψει το FP1 της Παρασκευής.

Το τεράστιο ερπετό στεκόταν ακίνητο στην πίστα, καθώς ένα πλήθος μονοθεσίων έτρεχε μπροστά του. Και ο Φερστάπεν φαινόταν να μην αντιλαμβάνεται το πλάσμα πίσω από τη στροφή.

A reminder of Max's first encounter with "Godzilla" ????#SingaporeGP@redbullracingpic.twitter.com/tXnGtfrNR1