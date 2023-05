Formula 1: Ματαιώθηκε το GP της Ίμολα λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Formula 1

«Οι σκέψεις της Formula 1 είναι με τους ανθρώπους και τις κοινότητες που επηρεάστηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια. Θέλουμε επίσης να εξάρουμε την προσπάθεια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατό για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Σε συνέχεια συζητήσεων ανάμεσα στη Formula 1, τον πρόεδρο της FIA, τις τοπικές αρχές, τον πρόεδρο της λέσχης αυτοκινήτου της Ιταλίας, τον πρόεδρο της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια, τον δήμαρχο της πόλης και τον promoter του αγώνα, ελήφθη η απόφαση να μην διεξαχθεί το προσεχές τριήμερο το Grand Prix στην Ίμολα.

Η απόφαση ελήφθη επειδή δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί ο αγώνας με ασφάλεια για τους φιλάθλους, τις ομάδες και το προσωπικό μας και είναι η σωστή και υπεύθυνη στάση, δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και οι πόλεις στην περιοχή. Δεν θα ήταν σωστό να βάλουμε επιπλέον πίεση στις τοπικές αρχές και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP#F1pic.twitter.com/4taauGnFEA