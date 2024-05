Formula 1: Σοκαριστικό ατύχημα του Πέρεθ στο Gran Prix του Μονακό - ΒΙΝΤΕΟ

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί, η πίσω δεξιά ρόδα του Ισπανού οδηγού ήρθε σε επαφή με αυτή του μονοθεσίου της Haas, «πιλότος» της οποίας είναι ο Κέβιν Μάγκνουσεν.

Έπειτα, το όχημα του Πέρεθ ήρθε σε επαφή και με το μονοθέσιο του Χούλκνεμπεργκ (επίσης της Haas), με αποτέλεσμα η συμμετοχή του οδηγού της Red Bull στο Μόντε Κάρλο να αποδεικνύεται σύντομη.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1#MonacoGPpic.twitter.com/X83ZC7U2J3