Formula 1: Θριαμβευτής ο Σάινθ στο θρίλερ του Σίλβερστοουν

Ο Σέρτζιο Πέρεζ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την αρχή του αγώνα, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το μονοθέσιο του και την στρατηγική της Red Bull για να ανέβει στην 2η θέση προς το φινάλε. Επικές μάχες έδωσε και ο Χάμιλτον, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Έχασε έδαφος ο Φερστάπεν, που ολοκλήρωσε τον αγώνα 7ος εξαιτίας προβλημάτων στο μονοθέσιο του.

Confirmation of the final placings at Silverstone ????#BritishGP#F1pic.twitter.com/nHFsZKcHUZ