«Φωτιά» στη Serie A έβαλε η Μπολόνια - Real.gr

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά το πρωτάθλημα της Serie A. Χθες η Μίλαν «γκέλαρε» στην έδρα της Πίζα και σήμερα η Μπολόνια υποχρέωσε την κάτοχο του τίτλου, Νάπολι, στην τρίτη εφετινή της ήττα με το τελικό 2-0.

Η εξέλιξη αυτή έφερε τους «ροσομπλού» σε απόσταση… αναπνοής από την κορυφή, που επί του παρόντος «συγκατοικούν», Νάπολι και Μίλαν. Ρόμα και Ίντερ, πάντως, που παίζουν αργότερα με Ουντινέζε και Λάτσιο θα έχουν την ευκαιρία, εφόσον, εκμεταλλευτούν τις έδρες τους, να βρεθούν στο «ρετιρέ» και στο +2 από τις δύο συμπρωτοπόρους.

Το αποτέλεσμα που δεν βόλευε κανέναν ήταν αυτό που σφράγισε τις προσπάθειες των Τζένοα και Φιορεντίνα στο ντέρμπι των ουραγών. Το τελικό 2-2, δεν άλλαξε τίποτα σε ότι έχει να κάνει με τη βαυμολογική κατάσταση των ομάδων, με τους «βιόλα» να παραμένουν στην τελευταία θέση και τους Γενοβέζους στην 18η.

Μία ήττα που δεν αποκλείεται να επιφέρει εξελίξεις γνώρισε στο Μπέργκαμο η Αταλάντα με το βαρύ 0-3 από τη Σασουόλο, στο παιχνίδι που άνοιξε την «αυλαία» του σημερινού κυρίως «μενού» της της 11ης αγωνιστικής.

μόλις 2 νίκες σε 11 παιχνίδια, οι «μπεργκαμάσκι» βρίσκονται στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας και, πλέον, το μέλλον του Ιβάν Τζούριτς στον πάγκο τους διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο. Ο άνθρωπος που έκανε τη ζημιά στους γηπεδούχους και οδήγησε την ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια στο σπουδαίο «τρίποντο» ήταν ο Μπεράρντι, ο οποίος με δύο γκολ και ασίστ, ξεχώρισε από τους υπόλοιπους.