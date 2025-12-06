«Φωτιά» στην Premier League έβαλε η Άστον Βίλα: Νίκησε 2-1 την Άρσεναλ - Real.gr

«Φωτιά» έβαλε στην κορυφή της βαθμολογίας η Αστον Βίλα, καθώς πήρε τεράστια νίκη στο «Βίλα Παρκ» επί της πρωτοπόρου Αρσεναλ με 2-1, στο τελευταίο μάλιστα λεπτό των καθυστερήσεων, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήθελε να διατηρήσει το προβάδισμα των πέντε βαθμών σε σχέση με τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η ομάδα του Ουνάι Εμερι πήρε τη νίκη και μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόσταση της από την κορυφή, υποχρεώνοντας τους «κανονιέρηδες» στη δεύτερη φετινή τους ήττα και σταματώντας το αήττητο σερί τους των ένδεκα αγώνων στο πρωτάθλημα (8-3-0).

Οι «χωριάτες», που μετρούν μόνο νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους στην Premier League, προηγήθηκαν στο σκορ με το γκολ του Κας στο 36ο λεπτό. Στην επανάληψη η ομάδα του Λονδίνου μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον Τροσάρ (52′).

Η συνέχεια όμως ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους, οι οποίοι πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα της Αρσεναλ και τελικά βρήκαν το γκολ της μεγάλης νίκης με τη χρυσή αλλαγή του Εμερι, τον Μπουεντία στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ανέβασε την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.