Φωτιά στο «Έτιχαντ»: Εκκενώθηκε το γήπεδο λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο Μάντσεστερ Σίτι-Μπριζ

Όπως μεταφέρει το Sky Sports η κατάσταση τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο και το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά στις 22:00, όπως και τα υπόλοιπα 17 της βραδιάς.

Η Μάντσεστερ Σίτι εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό τονίζοντας: «Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε φωτιά σε ένα από τα εξωτερικά περίπτερα εμπορευμάτων που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της West Stand Colin Bell.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων στον αγώνα απόψε είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και ως εκ τούτου όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την υποδοχή της Δυτικής Εξέδρας έχουν ακυρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της εκδήλωσης υποδοχής νέων παικτών και της άφιξης της πρώτης ομάδας».

