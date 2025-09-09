Φουρνιέ και Λεσόρ ταράχτηκαν από τον σεισμό  - Real.gr

Quantcast
11:07, 09/09/2025
Φουρνιέ και Λεσόρ ταράχτηκαν από τον σεισμό 

Ανάμεσα σε αυτούς που το σχολίασαν ήταν και οι Ματίας Λεσόρ και Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τους ακόλουθούς τους στο «X».

Οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έγραψαν στα social media για το φαινόμενο, το οποίο προφανώς βίωναν για πρώτη φορά. «Ουάου», ήταν η αντίδραση του «ερυθρόλευκου» Εβάν Φουρνιέ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ ήταν περισσότερο… εκφραστικός γράφοντας: «Τι στο διάολο ήταν αυτό;»

 

Οι followers τους απάντησαν, άλλοι με δόση χιούμορ κι άλλοι πιο σοβαρά, εξηγώντας τους τι είχε συμβεί.

