Φουρνιέ και Λεσόρ ταράχτηκαν από τον σεισμό  - Real.gr

Ανάμεσα σε αυτούς που το σχολίασαν ήταν και οι Ματίας Λεσόρ και Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τους ακόλουθούς τους στο «X».

Οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έγραψαν στα social media για το φαινόμενο, το οποίο προφανώς βίωναν για πρώτη φορά. «Ουάου», ήταν η αντίδραση του «ερυθρόλευκου» Εβάν Φουρνιέ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ ήταν περισσότερο… εκφραστικός γράφοντας: «Τι στο διάολο ήταν αυτό;»

Wtf was that 🫨 — Mathias Lessort (@ThiasLsf) September 8, 2025

Wow — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 8, 2025

Οι followers τους απάντησαν, άλλοι με δόση χιούμορ κι άλλοι πιο σοβαρά, εξηγώντας τους τι είχε συμβεί.