Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα - Real.gr

Ούτε δεύτερο άλμα δεν χρειάστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου για να προκριθεί στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μας, στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό προσγειώθηκε στα 8.18μ περνώντας άνετος και ωραίος στον τελικό (Τετάρτη, 17/9, 14:49).

Με το όριο στα 8.15μ., ο Μίλτος έγινε ο πρώτος, χρονικά, αθλητής που εξασφάλισε μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος. Το πάτημα του ήταν 12.6 εκ. μακριά από το τέλειο και ανέπτυξε ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως ο δύο φορές Ολυμπιονίκης του μήκους, έχει αντιμετωπίσει φέτος αρκετά προβλήματα με μικροτραυματισμούς, ενώ δεν είχε βρει καλό αγωνιστικό ρυθμό μετά το 8.46 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομάδων στη Μαδρίτη τον Ιούνιο, μια επίδοση που τον κρατά ωστόσο ακόμη στην πρώτη θέση των φετινών επιδόσεων παγκοσμίως.

«Πολύ σημαντικό το ότι έκανα αυτό που ήθελα, Το πόδι μου δεν είναι καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Αν έκανα τρία άλματα σήμερα ίσως να είχα πρόβλημα στον τελικό. Τώρα είμαι καλά, είμαι σε καλή κατάσταση κι έκανα 8.17 χωρίς να ζοριστώ. Αυτό το άλμα δεν ήτα τίποτα για μένα…», ανέφερε ο Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την πρόκριση του, για να συμπληρώσει:

«Σκεφτείτε κάποια στιγμή σταμάτησα γιατί δεν ήθελα να πιέσω το πόδι μου. Είμαι καλά, κι αυτό εδώ είναι το στάδιο μου! Εδώ γίνεται το πραγματικό μήκος. Είναι καλό που έχει ζέστη γιατί κάνουμε το ζέσταμα μας σε άλλο γήπεδο, ερχόμαστε με λεωφορείο εδώ και τουλάχιστον δεν παγώνουμε».