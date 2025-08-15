Φρανκ: «Περιμένω οι φίλαθλοι να επευφημήσουν τον Τελ» - Real.gr

Ο προπονητής της Τότεναμ Τόμας Φρανκ ελπίζει ότι οι οπαδοί της ομάδας θα «επευφημήσουν πολύ» τον Μάθις Τελ στον αυριανό (16/8) εναρκτήριο αγώνα της Premier League με την Μπέρνλι, αφού ο επιθετικός δέχτηκε ρατσιστικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή έχασε πέναλτι στη σχετική διαδικασία με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Super Cup της UEFA.

Ο Φρανκ είπε ότι κανένας πραγματικός οπαδός της Τότεναμ δεν θα το έκανε αυτό στον 20χρονο:

«Νομίζω ότι είναι τρομερό αυτό που συνέβη στον Μάθις, δεν υπάρχει πραγματικός οπαδός της Τότεναμ που θα το κάνει ποτέ αυτό», δήλωσε (15/8) ο Δανός προπονητής στους δημοσιογράφους ενόψει του εντός έδρας αγώνα τους με την Μπέρνλι.

«Οι πραγματικοί οπαδοί της Τότεναμ που θα δούμε αύριο στο γήπεδο, θα τον στηρίξουν και περιμένω να το κάνουν. Περιμένω από τους οπαδούς να τον επευφημήσουν πολύ, πολύ, πολύ αύριο».

Ο Φρανκ είπε ότι ελπίζει σε ένα νικηφόρο ξεκίνημα μετά την 17η θέση στην Premier League την περασμένη σεζόν.

Ο Ιβ Μπισούμα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής την Τετάρτη επειδή καθυστέρησε αρκετές φορές, θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με την Μπέρνλι, πρόσθεσε ο Δανός προπονητής. «Αυτές οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται εσωτερικά. Αντιμετωπίζονται και ανυπομονώ», πρόσθεσε.