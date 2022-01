Φρίκη στην Αγγλία: Ο Μέισον Γκρίνγουντ ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του - Βίντεο

Σοκάρουν τα βίντεο που δημοσίευσε στα socia media η σύντροφός του.

Αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, κακοποιούσε συστηματικά τη σύντροφό του Χάριετ Ρόμπσον. Η ίδια τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό, ενώ εκτός από φωτογραφίες και βίντεο, δημοσιοποίησε και ένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπου ο 21χρονος την πιέζει να συνευρεθούν παρά τη θέλησή της.

Ο ποδοσφαιριστής και το μοντέλο είναι ζευγάρι από το 2019 έχοντας κάνει στο μεταξύ κάποιες διακοπές στη σχέση τους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση εν αναμονή της έρευνας της αστυνομίας, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν ανέχεται καμία μορφή βίας, ενώ η πλειοψηφία των οπαδών της ομάδας ζητά την απομάκρυνσή του.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn???? (@IcecoldMartial) January 30, 2022

The follow up voice recordings she uploaded.. this is so so serious. I’m at a loss of words honestly pic.twitter.com/mcJT7Nac7u — ranny (@ranny_ft) January 30, 2022