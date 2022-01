Φρίκη στην Αγγλία: Ο Μέισον Γκρίνγουντ ξυλοκοπούσε άγρια τη σύντροφό του - Βίντεο

Σοκάρουν τα βίντεο που δημοσίευσε στα socia media η σύντροφός του.

Αποτροπιασμό η αποκάλυψη ότι ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, κακοποιούσε συστηματικά τη σύντροφό του Χάριετ Ρόμπσον.

Όπως αποκάλυψε στο Instagram η κοπέλα, που διατηρεί σχέση με τον αθλητή από το 2019, έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον ίδιο, ενώ εκτός από φωτογραφίες και βίντεο, δημοσιοποίησε και ένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπου ο 21χρονος την πιέζει να συνευρεθούν παρά τη θέλησή της.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn???? (@IcecoldMartial) January 30, 2022

The follow up voice recordings she uploaded.. this is so so serious. I’m at a loss of words honestly pic.twitter.com/mcJT7Nac7u — ranny (@ranny_ft) January 30, 2022

Mason Greenwood Girlfriend Harriet Robson on Instagram. This is so vile and sick.. hope she is alright. Arrest him asap pic.twitter.com/JVljOJU9Nn — ranny (@ranny_ft) January 30, 2022

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση εν αναμονή της έρευνας της αστυνομίας, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν ανέχεται καμία μορφή βίας, ενώ η πλειοψηφία των οπαδών της ομάδας ζητούν την απομάκρυνσή του.