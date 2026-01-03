Γ. Αγγελόπουλος: «Στόχος του Ολυμπιακού είναι να κατακτήσει την κορυφή – Η αγάπη του κόσμου μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε» - Real.gr

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της Euroleague και μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη μεγάλη νίκη επί των πράσινων.

Ο ένας εκ των ιδιοκτητών της ερυθρόλευκης ΚΑΕ μίλησε για το 10-0 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, αναφέροντας πως στόχος των Πειραιωτών είναι η κορυφή, ενώ τόνισε πως η αγάπη του κόσμου τους δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος:

Την κατάκτηση της νίκης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: «Καλή χρονιά σε όλους πρώτα απ’ όλα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα εναντίον του Παναθηναϊκού.

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά η χρονιά είναι ακόμα στην μέση οπότε συνεχίζουμε για τους στόχους που έχουμε βάλει φέτος. Να τους κατακτήσουμε όλους».

Το εάν λέει πολλά αυτό το 10-0 ως σερί: «Κοίταξε να δεις. Φυσικά και λέει όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα και να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο συνεχόμενα σε πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0. Είναι να κατακτήσει την κορυφή».

Το ΣΕΦ και την μεταγραψή ψηλού: «Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αλλά μιάς και το λες για το ΣΕΦ προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις. Δεν έχω να σας πω αυτήν την στιγμή κάτι (για την μεταγραφή ψηλού). Πάντως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους».

Την αγάπη του κόσμου και το ότι έχει φτάσει στο σημείο να ζητούν να βγουν φωτογραφία μαζί του: «Ευχάριστο είναι. Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε. Αυτήν την στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο. Τόσα χρόνια βάζουμε εμείς λεφτά. Και για το γήπεδο θα βάλουμε πάρα πολλά λεφτά γιατί μερικοί είναι μπερδεμένοι και καλό είναι να το καταλάβουν αυτό. Να τους φύγουν οι απορίες. Έτσι Πρωτοχρονιά τώρα καλή χρονιά. Δίνει δύναμη η αγάπη του κόσμου. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βλέπετε την σχέση που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλές δηλώσεις».

Το τι εύχεται για το 2026: «Τα καλύτερα. Να πάμε εκεί που μας αξίζει. Να είστε καλά».

