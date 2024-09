Γαλατασαράι-ΠΑΟΚ και Λυών-Ολυμπιακός με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Ο Ζορζ Μικαουτάτζε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ο Αλεξάντρ Λακαζέτ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή Ρόμα-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Πέμπτη, 22:00) Η Aθλέτικ Μπιλμπάο να κερδίσει, Under 2,5 γκολ & Under 9,5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ

H Ρόμα να κερδίσει, Over 6,5 κόρνερ η Ρόμα & ο Άρτεμ Ντόβμπικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή