Γαλλία: Ζορίστηκε ξανά η Παρί - Real.gr

Η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη δύσκολη νίκη (1-0) στη Νάντ απέναντι στα «καναρίνια» στην πρεμιέρα, ζορίστηκε ξανά και εναντίον της Ανζέ στο Παρίσι.

Αποτέλεσμα και σκορ πανομοιότυπα: 1-0 κι έτσι οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν τους 6 βαθμούς έχοντας πετύχει μόλις δύο γκολ στην εκκίνηση της Ligue 1. Όπως και στην πρεμιέρα, έτσι και απόψε, η Παρί σκόραρε στο β΄ ημίχρονο με τον Φαμπιάν Ρουϊθ.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Ligue 1:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 1-0

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μαρσέιγ- Παρί FC

Νις-Οσέρ

Λιόν-Μετς

Κυριακή 24 Αυγούστου

Λοριάν-Ρεν

Τουλούζ- Μπρεστ

Στρασμπούρ-Ναντ

Χάβρη-Λανς

Λιλ-Μονακό

Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

1. Παρί Σεν Ζερμέν 6 -2αγ.

2. Μονακό 3

3. Οσέρ 3

4. Ανζέ 3 -2αγ.

5. Λιόν 3

6. Ρεν 3

7. Στρασμπούρ 3

8. Τουλούζ 3

9. Λιλ 1

10. Μπρεστ 1

11. Λοριάν 0

12. Μετς 0

13. Ναντ 0

14. Νις 0

15. Μαρσέιγ 0

16. Παρί FC 0

17. Λανς 0

18. Χάβρη 0