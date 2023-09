Γαλλία: Αίσιο τέλος για ποδοσφαιριστή που απειλούσε να πηδήξει από γέφυρα

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρέθηκε άμεσα στο σημείο, σε μια προσπάθεια να ξεκινήσουν συζήτηση μαζί του. Στο σημείο στάλθηκε και ο ψυχολόγος της Νις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πλέον τα ρεπορτάζ στη Γαλλία, ο Μπεκά Μπεκά είναι πια ασφαλής καθώς πείστηκε να μην κάνει πράξη την απειλή του και να αποχωρήσει από τη γέφυρα. Παράλληλα, νέα δημοσιεύματα φαίνεται πως διαψεύδουν το «σενάριο», ο νεαρός Γάλλος να προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, μετά από τον πρόσφατο χωρισμό με του σύντροφό του.

?????? Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.

Thank You Lord.??#OGCNice#BekaBeka

pic.twitter.com/hSzBNgS6D7