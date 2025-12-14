GBL: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά πέρασε από το Μαρούσι ο ΠΑΟΚ - Real.gr

Παρότι λίγο έλειψε να χάσει διαφορά 25 πόντων, ο ΠΑΟΚ αντιστάθηκε στην επιστροφή του Αμαρουσίου και πανηγύρισε την εκτός έδρας νίκη με 97-87, στην αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς είχε πλουραλισμό στην επίθεση, με έξι παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων. Πολύ καλό ντεμπούτο για τα δύο μεταγραφικά του αποκτήματα, Ταϊρί Μπρι και Τίμι Άλεν.

Από την άλλη, το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου είδε τον Τζόρνταν Κινγκ να κάνει “όργια” (30 πόντοι), τους Σάλας και Καλαϊτζάκη να δίνουν βοήθειες, αλλά να μη μπορεί να κάνει τη σπουδαία ανατροπή.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος από το Μαρούσι στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας να προηγηθεί με διαφορά 25 πόντων (64-39). Όμως, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τον Τζόρνταν Κινγκ να παίρνει το… όπλο του έξω από τα 6.75 έφτασαν μέχρι το -5 (86-91). Όμως, ο Δικέφαλος του Βορρά, που είχε και τη συμπαράσταση των οπαδών του, συντήρησε τη διαφορά, ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών και πήρε τελικά τη νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσιμπούρης, Θεωνάς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-31, 37-59, 65-80, 87-97

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 5 (6 ριμπάουντ), Σαλάς 14 (2/3 τρίποντα), Κιγνκ 30 (8/14 τρίποντα, 5 κλεψίματα), Γουίλιαμς 11 (6 ριμπάουντ), Περάντες, Καρακώστας 3, Μέικον 8 (5 ασίστ), Νικολαΐδης, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 5 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 11 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 15 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ταϊρί Μπρι 16 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Περσίδης 4 (5 ριμπάουντ), Μουρ 16 (8 ριμπάουντ), Ντιμσά 12 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Άλεν 17 (2/4 τρίποντα), Κόνιαρης 11 (1/1 τρίποντο), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς 6