GBL: Κυβερνητική λύση με νέα διάταξη, κανονικά στους πάγκους οι προπονητές - Real.gr

Το ζήτημα που δημιουργήθηκε σχετικά με την νομότυπη παρουσία έξι προπονητών της GBL στους πάγκους των ομάδων τους επιλύθηκε.

Η ΕΟΚ και η ΓΓΑ αντάλλαξαν επιστολές τις τελευταίες μέρες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να έχουν προσκομίσει οι προπονητές για να μπορούν να τελέσουν τα καθήκοντά τους και το βράδυ της Παρασκευής έγινε ορατός ο κίνδυνος να μην μπορούν να κοουτσάρουν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

Οι έξι προπονητές της Stoiximan GBL ήταν εκείνοι του Παναθηναϊκού AKTOR (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Τελικά, με νέα ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αθλητισμού ξεκαθάρισε ότι καταργούνται οι αγκυλώσεις και οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό και το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που διασφαλίζει την την ομαλή μετάβαση, θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».