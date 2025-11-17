GBL: Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ MVP της 7ης αγωνιστικής - Real.gr

Ο Κρις Σίλβα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 7ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

O άσος της ΑΕΚ βγαίνει για δεύτερη φορά MVP τη φετινή σεζόν, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στην αναμέτρηση της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Κρις Σίλβα ήταν ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, μετρώντας 25 πόντους (9/12 δίποντα και 7/8 βολές), 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 6 κερδισμένα φάουλ σε 33 λεπτά, συγκεντρώνοντας 34 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

