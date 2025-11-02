GBL: Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Ηρακλή και επικράτησε με 103-87 - Real.gr

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση στο ΣΕΦ, ήταν μέσα στο παιχνίδι σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του, αλλά ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές και εξασφάλισε η νίκη με 103-87.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο μετά από πέντε αγωνιστικές στην GBL, ανεβαίνοντας ξανά μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά τη νίκη με 103-87 σε βάρος του Ηρακλή. Κορυφαίοι των Πειραιωτών ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (27 πόντοι) και Ντόντα Χολ (23 πόντοι, 6 ριμπάουντ), ενώ από πλευράς Ηρακλή ξεχώρισαν οι Ντάρκο-Κέλι και Ράιτ-Φόρμαν, με 20 πόντους έκαστος.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν πολύ θετικό για τον Ηρακλή, που προηγήθηκε με 6-0 με τρίποντα των Φάντερπερκ και Ράιτ-Φόρμαν. Ο Βεζένκοφ άνοιξε λογαριασμό για τον Ολυμπιακό (2-6), αλλά οι παίκτες του “Γηραιού” συνέχισαν “ζεστοί” και ο Καμπουρίδης με τρίποντο έκανε το 6-14. Οι “ερυθρόλευκοι” ανέβασαν στροφές και έτρεξαν ένα σερί 10-0 (16-14), ενώ αργότερα ο Χολ έδειξε τις διαθέσεις του καρφώνοντας για το 22-18. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο με ένα δικό τους 5-0, που τους έφερε στο +1 (22-23 με τρίποντο του Ντάρκο Κέλι).

Ρεσιτάλ καρφωμάτων από τον “ιπτάμενο” Χολ

Ο Ντόντα Χολ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του δευτέρου δεκαλέπτου, καθώς δε σταμάτησε ποτέ να καρφώνει στο αντίπαλο καλάθι. Ο Αμερικανός σέντερ, μαζί με τον Βεζένκοφ, ήταν οι μόνοι που σκόραραν μέχρι το 31-28 στο 13΄. Στην συνέχεια, ο Χολ με δύο ακόμη καρφώματα σημείωσε το 38-32, ενώ ο Σέιμπεν Λι έδωσε στους γηπεδούχους την πρώτη διφήφια διαφορά (44-34 στο 18΄). Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με δύο εύστοχες βολές του Νιλικίνα για το 50-40.

Εντυπωσιακή επιστροφή Ηρακλή, ανέκαμψε ο Ολυμπιακός

Ο Ηρακλής έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και στην τρίτη περίοδο. Πρώτα πλησίασε στους τέσσερις με Φάντερμπερκ και Φόστερ, ενώ αργότερα ισοφάρισε με έξι συνεχόμενους πόντους του Ράιτ-Φόρμαν (55-55). Ο Ολυμπιακός ανέβασε άμεσα την έντασή του και ανέκτησε το προβάδισμά του, με Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να αναλαμβάνουν δράση για το 67-6ε. Ο Ντάρκο_Κέλι με μακρινό σουτ μείωσε στον πόντο (67-66), αλλά σε εκείνο το σημείο ο Εβάν Φουρνιέ με προσωπικό “ξέσπασμα”, πέτυχε εννιά σερί πόντους για το 76-67.

Ο Λαρεντζάκης με μακρινό σουτ στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου έστειλε την απόσταση στους 15 (82-67), όμως ο Ηραλκλής δεν το έβαλε κάτω και πραγματοποίησε νέα προσπάθεια επιστροφής. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους επτά (85-78) με τον Μάριο Πουλιανίτη έξι λεπτά πριν τι φινάλε. Ο Ολυμπιακός επέδειξε ψυχραιμία, βρήκε επιθετικές λύσεις με εύκολα καλάθια από το “ζωγραφιστό”, ενώ ο Λι με διόμισι λεπτά να απομένουν “καθάρισε’ ουσιαστικά το παιχνίδι με τρίποντο (96-84). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, ο Μωραΐτης έκανε εσκεμμένο φάουλ στον 18χρονο γκαρντ των Πειραιωτών, Γιώργο Μπουρνελέ, που ευστόχησε σε μία στις δύο βολές.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87