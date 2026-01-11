GBL: Υπερηχητικός Ολυμπιακός, επικράτησε της Καρδίτσας με 120-80 - Ντεμπούτο για Τζόουνς - Real.gr

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο της συγκομιδής στην Greek Basketball League... Αν και δυσκολεύθηκαν στο πρώτο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν... καταιγιστικοί στο δεύτερο, επιβλήθηκαν 120-80 της Καρδίτσας στο «Γιάννης Μπουρούσης», σε αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική, και πανηγύρισαν το «13 στα 13», υποχρεώνοντας παράλληλα τους Θεσσαλούς στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 35 πόντους, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν θετικός στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, καθώς τελείωσε το σημερινό ματς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ στα 20 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε… ιδανικά το ματς, καθώς προηγήθηκε 9-0, 7:59 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε διψήφιο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (12-2), 7:03 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Οι Θεσσαλοί δεν παρέδωσαν τα όπλα και μείωσαν με τρίποντο του Καμπερίδη σε 29-26, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με γκολ-φάουλ του Ουόρντ και το πρώτο καλάθι (κάρφωμα) του Ταϊρίκ Τζόουνς με την ερυθρόλευκη φανέλα βρέθηκε στο +8 (34-26), 8:13 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Όμως, η Καρδίτσα συνέχισε να παλεύει και με τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον μείωσε στον πόντο (43-42), 2:44 πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα στο +4 (50-46), χάρη σε λέι απ του Βεζένκοφ.

Ο Μπόθγουελ μείωσε για την Καρδίτσα σε 50-48 με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά ο Ολυμπιακός με σερί 8-0 ανέκτησε διψήφιο προβάδισμα (58-48). Ο Κασελάκης μείωσε σε 58-50, αλλά ο Πίτερς με 2/2 τρίποντα έδωσε «αέρα» 14 πόντων (64-50) στους Πειραιώτες, οι οποίοι, με πιο πιεστική άμυνα και καλύτερες επιλογές στην επίθεση, ανέβασαν την υπέρ τους διαφορά στο +21 (73-52), 4:02 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης…

Διαιτητές: Μαρινάκης, Μηλαπίδης, Σκαλτσής.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Καρδίτσα: (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπράντον Τζέφερσον 25 (6), Χόρχλερ 6, Λιάπης 2, Πουλιανίτης, Μπόθγουελ 5, Ζευγαράς, Δίπλαρος 8 (2), Κασελάκης 4, Καμπερίδης 16 (4), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιαν Τζέφερσον 4, Μάντσεν 4.

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Ουόρντ 6 (1), Λαρεντζάκης 9 (3), Βεζένκοφ 9, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 5, Ντόρσεϊ 22 (5), Πίτερς 35 (6), Χολ 13, Τζόουνς 14, Φουρνιέ 4.