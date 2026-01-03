Γερά για το Champions League η Λιόν - Real.gr

Σε «μοιραίο» παίκτη της Μονακό εξελίχθηκε ο Μαμαντού Κουλιμπαλί, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Λιόν κι έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το Πριγκιπάτο με 3-1, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής (τελευταία του Α' γύρου) της Ligue 1.

Ο 21χρονος Γάλλος μέσος μπορεί να πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ωστόσο, αποβλήθηκε στο 71′ με απευθείας κόκκινη κάρτα, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους «Λιονέ» να «πατήσουν» στο προβάδισμα που είχαν πάρει με τα δύο γκολ του Σουλτς και με αυτό του Βινίσιους στο φινάλε να φεύγουν νικητές από το «Λουί ΙΙ».

Το αποτέλεσμα αυτό βάζει τους φιλοξενούμενους για τα καλά στο παιχνίδι της εξόδου στο Champions League της επόμενης περιόδου, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Μονακό σπατάλησε μία από τις τελευταίες της ευκαιρίες για να βρεθεί και του χρόνου στα «σαλόνια» της Ευρώπης.