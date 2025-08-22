Γερμανία: Μπάγερν... έξι αστέρων στην πρεμιέρα - Real.gr

Quantcast
23:59, 22/08/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Βαυαροί διέλυσαν 6-0 τη Λειψία στο Μόναχο, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση για την υπεράσπιση του τίτλου τους.

Με κεκτημένη ταχύτητα από την περσινή σεζόν αλλά και από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γερμανίας, η Μπάγερν μετέτρεψε σε περίπατο τη -θεωρητικά- δύσκολη πρεμιέρα. Οι Βαυαροί διέλυσαν 6-0 τη Λειψία στο Μόναχο, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση για την υπεράσπιση του τίτλου τους. Δύο γκολ πέτυχε ο Μάικλ Ολίσε, σκόραρε ξανά (μετά το σούπερ καπ) ο Λουϊς Ντίας, ενώ δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το… πάρτι ο Χάρι Κέιν με χατ τρικ μέσα σε 13 λεπτά!

