Γερμανία - Bundesliga: «Ευρωπαϊκή» νίκη για την Φράιμπουργκ - Real.gr

«Ευρωπαϊκή» νίκη για τη Φράιμπουργκ, η οποία επικράτησε δύσκολα, κάνοντας την ανατροπή, του Αμβούργου με 2-1, για την 16η αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα, μετά τη χειμερινή διακοπή των τριών εβδομάδων, και συνεχίζει να ελπίζει πως θα προλάβει τελικά το «τρένο» της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά κύπελλα την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα του λιμανιού προηγήθηκε με τον Βούσκοβιτς (48′), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή με τα γκολ των Γκρίφο (53′ πεν.) και Ματάνοβιτς (83′).

Στο μεταξύ ισόπαλα, και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-2), έληξαν τα ματς της Ουνιόν με τη Μάιντς και της Χαϊντενχάιμ με την Κολωνία.