Γερμανός δεύτερης κατηγορίας στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ – Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής - Real.gr

Ο Γερμανός διαιτητής, τις τελευταίες δυο φορές που βρέθηκε σε ματς της «Ένωσης», η νυν ομάδα του Νίκολιτς βρέθηκε στην πλευρά του ηττημένου. Στις 28 του Απρίλη του 2024 ο ΠΑΟΚ είχε επιβληθεί 3-2 για τη Super League, ενώ, τον Δεκαπενταύγουστο του 2024 ήταν ο ρέφερι του 1-0 επί της Νόα που προκάλεσε και τον σοκαριστικό αποκλεισμό της ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference League.
Παρατηρητής στο ντέρμπι θα είναι ο Στεφάν Λανουά.
VAR στο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός ο Ευαγγέλου, ο Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά οι ορισμοί της αγωνιστικής:
30/11/2025 – 17:00 — ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 – AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Αθανάσιος Κλεπέτσανης (Κορινθίας)
4ος: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος (Θεσπρωτίας)
30/11/2025 – 17:00 — Γήπεδο ΓΠΣ Παναιτωλικού
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)
4ος: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
Παρατηρητής: Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας)
30/11/2025 – 19:00 — Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωστάρας (Αιτωλοακαρνανίας), Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων)
4ος: Κωνσταντίνος Τσετσίλας (Γρεβενών)
VAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)
Παρατηρητής: Βασίλειος Τερόβιτσας (Αιτωλοακαρνανίας)
30/11/2025 – 21:00 — “Απόστολος Νικολαΐδης”
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ
Διαιτητής: Robert Schröder (ΕΠΟ)
Βοηθοί: Rafael Robert Foltyn (ΕΠΟ), Jan Clemens Neitzel Petersen (ΕΠΟ)
4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)
VAR: Johann Pfeifer (ΕΠΟ)
AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Stéphane Lannoy (ΕΠΟ)
29/11/2025 – 17:30 — Παγκρήτιο Στάδιο
ΟΦΗ 1925 – ΒΟΛΟΣ
Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Χρήστος Κορωνάς (Πειραιώς), Θωμάς Βαλιώτης (Λάρισας)
4ος: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)
VAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
Παρατηρητής: Ελένη Κυρίου (Αρκαδίας)
29/11/2025 – 19:30 — Κλεάνθης Βικελίδης
ΑΡΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ
Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Γεώργιος Στεφάνης (Καρδίτσας), Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης)
4ος: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)
Παρατηρητής: Γεώργιος Μπίκας (Χαλκιδικής)
29/11/2025 – 19:30 — Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί:
• Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών)
• Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)
4ος: Ιωάννης Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
VAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Παρατηρητής: Αθανάσιος Μπριάκος (Ηπείρου)