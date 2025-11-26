Γερμανός δεύτερης κατηγορίας στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ – Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής - Real.gr

Η ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές της 12ης αγωνιστικής και στο μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο θα βρεθεί ο Γερμανός, Ρόμπερτ Σρέντερ.

Ο Γερμανός διαιτητής, τις τελευταίες δυο φορές που βρέθηκε σε ματς της «Ένωσης», η νυν ομάδα του Νίκολιτς βρέθηκε στην πλευρά του ηττημένου. Στις 28 του Απρίλη του 2024 ο ΠΑΟΚ είχε επιβληθεί 3-2 για τη Super League, ενώ, τον Δεκαπενταύγουστο του 2024 ήταν ο ρέφερι του 1-0 επί της Νόα που προκάλεσε και τον σοκαριστικό αποκλεισμό της ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference League.

Παρατηρητής στο ντέρμπι θα είναι ο Στεφάν Λανουά.

VAR στο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός ο Ευαγγέλου, ο Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι ορισμοί της αγωνιστικής:

30/11/2025 – 17:00 — ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 – AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Αθανάσιος Κλεπέτσανης (Κορινθίας)

4ος: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος (Θεσπρωτίας)

30/11/2025 – 17:00 — Γήπεδο ΓΠΣ Παναιτωλικού

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)

4ος: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Παρατηρητής: Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας)

30/11/2025 – 19:00 — Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωστάρας (Αιτωλοακαρνανίας), Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων)

4ος: Κωνσταντίνος Τσετσίλας (Γρεβενών)

VAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Παρατηρητής: Βασίλειος Τερόβιτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

30/11/2025 – 21:00 — “Απόστολος Νικολαΐδης”

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Robert Schröder (ΕΠΟ)

Βοηθοί: Rafael Robert Foltyn (ΕΠΟ), Jan Clemens Neitzel Petersen (ΕΠΟ)

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

VAR: Johann Pfeifer (ΕΠΟ)

AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Παρατηρητής: Stéphane Lannoy (ΕΠΟ)

29/11/2025 – 17:30 — Παγκρήτιο Στάδιο

ΟΦΗ 1925 – ΒΟΛΟΣ

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Χρήστος Κορωνάς (Πειραιώς), Θωμάς Βαλιώτης (Λάρισας)

4ος: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Παρατηρητής: Ελένη Κυρίου (Αρκαδίας)

29/11/2025 – 19:30 — Κλεάνθης Βικελίδης

ΑΡΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Γεώργιος Στεφάνης (Καρδίτσας), Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης)

4ος: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)

Παρατηρητής: Γεώργιος Μπίκας (Χαλκιδικής)

29/11/2025 – 19:30 — Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί:

• Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών)

• Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)

4ος: Ιωάννης Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

VAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Παρατηρητής: Αθανάσιος Μπριάκος (Ηπείρου)