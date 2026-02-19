Για σκορ πρόκρισης παρά τα προβλήματα ο ΠΑΟΚ - Real.gr

Στις 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, οι «ασπρόμαυροι» είχαν προηγηθεί με τον Γιώργο Γιακουμάκη (37’), αλλά το γκολ του Ιάγκο Άσπας (45’+2’) αποδείχθηκε καθοριστικό. Η ομάδα του Κλαούντιο Ζιραλδές πήρε ψυχολογία κι έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Μπόρχα Ιγκλέσιας (53’) και Βιλότ Σβέντμπεργκ (70’).
Βέβαια, αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει έκτοτε. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου μέσα στο 2026 ηττήθηκε μόνο στη Γαλλία από τη Λιόν (με 4-2 με νωπές τις μνήμες από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία), τερματίζοντας εν τέλει στη 17η θέση της League Phase (12 βαθμοί, 17-14 τέρματα). Εντός συνόρων, προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού (1-0 στη Λεωφόρο και 2-0 στην Τούμπα) ενώ είναι στο -3, με παιχνίδι λιγότερο, από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, έπειτα από το μεταξύ τους 0-0 την Κυριακή (15/2) στη Θεσσαλονίκη.
Το κακό για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι πως αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τιμωριών, ιδίως από το κέντρο και μπροστά. Ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ντέρμπι ενώ ήδη εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο πρώτος είναι, παράλληλα, και τιμωρημένος ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά και για τον Λουτσέσκου.
Αλλά και η Θέλτα είναι σε σαφώς καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον Οκτώβρη. Οι Γαλιθιάνοι ολοκλήρωσαν τη League Phase στη 16η θέση, έχοντας ένα βαθμό περισσότερο από τον ΠΑΟΚ -τα γκολ τους ήταν 15-11. Εντός συνόρων, έπειτα από ένα εξαιρετικό σερί τεσσάρων διαδοχικών επιτυχιών, η ομάδα του Ζιραλδές σαν να έχει… ρίξει ταχύτητα, καθώς συμπλήρωσε τέσσερα ματς δίχως νίκη (0-2-2 με 4-7 τέρματα), μένοντας το Σάββατο (14/2) στο 2-2 με την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη.
Η Θέλτα βρίσκεται πια στην 7η θέση της LaLiga, στο -1 από την Εσπανιόλ που προς ώρας κατέχει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερους βαθμούς έχει πάρει μακριά (20) παρά μέσα στο «Μπαλαϊδος» (14). Ο 37χρονος Ισπανός προπονητής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών, πλην αυτών των Ούγκο Σοτέλο (κεντρικός μέσος με 21 συμμετοχές και 1 ασίστ, κυρίως ως αναπληρωματικός) και Άλβαρο Νούνιες (δεξιός μπακ, δεν έχει αγωνιστεί καθόλου φέτος), αλλά θεωρείται δεδομένο πως θα προβεί σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον σαββατιάτικο αγώνα.
Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:
ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.
ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Μινγκέσα, Μοριμπά, Ρομάν, Καρέιρα, Άλβαρεζ, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.
* Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι στο όριο των δύο καρτών από την πλευρά του ΠΑΟΚ ενώ οι αντίστοιχοι της Θέλτα είναι οι Όσκαρ Μινγκέσα, Ιονούτ Ράντου και Μιγκέλ Ρομάν.