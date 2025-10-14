Για τη δεύτερη διαδοχική νίκη ο Ολυμπιακός με Εφές - Real.gr

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν θετικό πρόσιμο (2-1) στις 3 πρώτες αγωνιστικές και σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα» θα αντιμετωπίσουν μία κοινή αντίπαλο, την Αναντολού Εφές.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός… έλυσαν τις μεταξύ τους διαφορές, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, την περασμένη Κυριακή (12/10) στο ΣΕΦ, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν να… βάφεται «ερυθρόλευκο», καθώς η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 90-86 των «πρασίνων». Με τις δύο ελληνικές ομάδες, ακόμη ανέτοιμες εύλογα, αλλά και με αρκετές απουσίες στη γραμμή αφετηρίας της σεζόν, οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ στη Euroleague, επικεντρώνονται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, με μία ακόμη, τη δεύτερη ήδη «διαβολοβδομάδα» προ των πυλών.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται πρώτος την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, Αναντολού Εφές. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-1 υποδεχόμενοι την τουρκική ομάδα την Τρίτη (14/10) στις 21:15, μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους, για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα στην έδρα της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ενώ ακολούθησε νίκη για τους Πειραιώτες επί της Ντουμπάι, στο ΣΕΦ. Στόχος του Ολυμπιακού, λοιπόν είναι και η δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση και μάλιστα εντός έδρας. Την Πέμπτη (16/10), στις 22:00, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, στον αγώνα με την Αναντολού Εφές θα γίνει ο 5ος παίκτης που φτάνει τις 400 συμμετοχές στην ιστορία της Euroleague! Αυτό μέχρι στιγμής το έχουν πετύχει μόνο οι Σέρχιο Γιουλ (450), Κώστας Σλούκας (429), Κάιλ Χάινς (425), και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405).

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (15/10) στις 21:15 τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική και εν συνεχεία, την Παρασκευή (17/10) θα αγωνιστεί στην Πόλη, με αντίπαλο την Αναντολού, στις 20:30, για την 5η αγωνιστική. O τραυματισμός του Κέντριν Ναν (αιμάτωμα στο γόνατο) δεν αποδείχτηκε σοβαρός και μετά την απουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Χάνει και τα δύο ματς ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Τρίτη 14/10, 21:15)

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος στην Greek Basketball League έχοντας πάρει ψυχολογική ντόπα μετά τη νίκη επί του «αιώνιου» Παναθηναϊκού, στο ΣΕΦ την Κυριακή (12/10), για τη 2η αγωνιστική. Όμως, όπως τόνισε και ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, οι παίκτες του έχουν πνευματική και σωματική επιβάρυνση λόγω της διεξαγωγής της «μητέρας των μαχών», πριν πάρουν θέση στο τζάμπολ με την Αναντολού Εφές, το βράδυ της Τρίτης (14/10), στις 21:15 μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αρκετές και… σημαντικές απουσίες, αφού εκτός παραμένει ο Τόμας Ουόκαπ, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Κίναν Εβανς. Εκτός για το μεγαλύτερο αν όχι για όλο το διάστημα της τρέχουσας σεζόν βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ. Πάντως, ο Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού είχε αποκαλύψει πως ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα προλάβουν ένα ή δύο ματς αυτή την εβδομάδα.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού Αναντολού Εφές μετρά ρεκόρ 1-2. Ξεκίνησε με εντός έδρας νίκη (85-78) επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά έκτοτε ακολούθησαν δύο ήττες για την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ αυτή από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ (81-87) μέσα στην Κωνσταντινούπολη και αυτή από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (93-87). Σίγουρα, μία 3η διαδοχική ήττα δεν θα αρέσει στον έμπειρο προπονητή της Εφές, με τους παίκτες του να ταξιδεύουν αποφασισμένοι να «δραπετεύσουν» από το ΣΕΦ και να «πιάσουν» τους Πειραιώτες στον βαθμολογικό πίνακα, με 2-2.

Οι Σέιν Λάρκιν και Τζόρνταν Λόιντ αποτελούν δύο από τους πιο «καυτούς» γκαρντ στη διοργάνωση. Έχουν επιστρέψει και οι Μπομπουά, Ντόζιερ, ενώ ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ μετρά 8,3 πόντους, 4,3ρ., 3,7 ασίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο ανά αγώνα στα τρία ματς που έχει δώσει η Εφές στη Euroleague αυτή τη σεζόν. Η περιφέρειά της αποτελεί κίνδυνο για κάθε ομάδα, την ώρα που ο Ολυμπιακός μετρά κυρίως στην περιφέρεια τις πολλές απουσίες. Ο Μπαρτζώκας υποχρεώνεται να ξεκινά βασικό το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα Φρανκ Νιλικίνα στον «άσο», έναν παίκτη που δεν είχε προλάβει να μάθει ούτε τα… συστήματα. Κάνει πάντως ό,τι μπορεί και την Κυριακή (12/10) κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε ένα καθοριστικό καλάθι στα τέλη του 4ου δεκαλέπτου που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Πειραιά. Ο Ερτσάν Οσμάνι, αφού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ, μετρά 16,3 πόντους, μαζεύει 5,3 ριμπάουντ και έχει 1,7 ασίστ και 1,3 κλεψίματα μέσο όρο στα 3 ματς στη Euroleague φέτος. Ο Κοκόσκοφ έχει στη γραμμή ψηλών και τον Έλληνα διεθνή Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος πάντως δεν έχει ξεκινήσει δυνατά και μετρά 1,3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο σε 3 ματς, προερχόμενος από τον πάγκο.