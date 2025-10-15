Για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη Euroleague ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο παρκέ της Euroleague με στόχο να δώσει συνέχεια στις νίκες, υποδεχόμενος τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens την Τετάρτη (15/10, 21:15), για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν το σπουδαίο «διπλό» στη Βιτόρια και να πετύχουν τη δεύτερη συνεχόμενη και τρίτη συνολικά νίκη τους στη φετινή Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολες στιγμές απέναντι στη Μπασκόνια, καθώς έχασε αρκετές φορές μεγάλες διαφορές, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 86-84 χάρη σε καλάθι του Κέντρικ Ναν στην εκπνοή, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Οι παίκτες του Αταμάν θα μπουν στο παρκέ με ρεκόρ 2-1, ενώ η Βιλερμπάν μετρά μέχρι στιγμής 1-2.

Μετά τη νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα, οι «πράσινοι» γνώρισαν εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα (103-96). Επιπλέον, προέρχονται από την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό (90-86) για τη 2η αγωνιστική της GBL, γεγονός που καθιστά αναγκαίο ένα θετικό αποτέλεσμα και για ψυχολογικούς λόγους.

Τα ευχάριστα νέα για το Αταμάν αφορούν τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ο Αμερικανός γκαρντ απουσίασε από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω αιματώματος στο γόνατο, αλλά αναμένεται να επιστρέψει, εκτός αν ο Τούρκος τεχνικός επιλέξει να του δώσει επιπλέον χρόνο ξεκούρασης.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σαμοντούροβ, ο οποίος τραυματίστηκε στο ΣΕΦ. Ο νεαρός σέντερ υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου του δεξιού χεριού, καθώς και θλαστικό τραύμα. Του τοποθετήθηκε νάρθηκας και δεν υπολογίζεται για τα δύο παιχνίδια της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, απέναντι σε Βιλερμπάν (15/10) και Αναντολού Εφές (17/10).

