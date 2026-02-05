Για το «διπλό» με Παρτιζάν στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός - Real.gr

Την 3η διαδοχική νίκη του, μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν εκτός και Ρεάλ Μαδρίτης εντός, και 17η στο σύνολο θα διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, στο Βελιγράδι, απέναντι στην Παρτιζάν, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Την περασμένη Τρίτη (3/2), σε μία συγκλονιστική αναμέτρηση… στην οποία… έσπασαν καρδιές, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με έναν πόντο (82-81) επί της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ένα τεράστιο τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα 12΄΄ πριν τη λήξη και δίποντο του Τζέριαν Γκραντ στα 2΄΄… διασκεδάζοντας τις κακές εντυπώσεις από την ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη για την 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός… μόνο καλές αναμνήσεις δεν ξυπνά στους φιλάθλους της Παρτιζάν. Στις 25 Νοεμβρίου 2025, στον πρώτο γύρο της σεζόν δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έγινε η αιτία της παραίτησης του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ύστερα από τη βαριά ήττα με 91-69 στο Telekom Center Athens, για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Τα όσα ακολούθησαν είναι γνωστά… όπως και το ότι η Παρτιζάν κατρακύλησε έκτοτε και υποχώρησε στην 3η θέση από το τέλος στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague, έχοντας ρεκόρ 8-18.

Πάντως, για την 26η αγωνιστική, η Παρτιζάν έδειξε χαρακτήρα και απείλησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο την Μακάμπι μέσα στο Τελ Αβίβ. Αν δεν ήταν ο Τζίμι Κλαρκ για να σώσει τους Ισραηλινούς με buzzer beater δίποντο, η Παρτιζάν θα είχε πάρει το «διπλό» στη “Menora Mivtachim Arena”. Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 19 πόντους με 5/7 τρίποντα, είχε 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, ενώ 17 πόντους ήταν η συγκομιδή και του Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος είχε και 7 ριμπάουντ και 7 κερδισμένα φάουλ. Ο Ιζαακ Μπονγκά πέτυχε 14 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Κάμερον Πέιν εκτός από τους 11 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ.

Εξάλλου ήταν σχετικά πρόσφατα, στις 23 Ιανουαρίου, όταν η Παρτιζάν νίκησε με 104-101 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην παράταση, για την 24η αγωνιστική.

Πάλι χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει για την 28η αγωνιστική, αλλά με βελτιωμένη ψυχολογία, μετά τη σημαντική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι, αποφασισμένος για το «διπλό». Δεδομένη είναι και η απουσία του Ματίας Λεσόρ. Διαθέσιμοι για τον τεχνικό των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν βρίσκονται οι Ομερ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Αμφίβολοι για τη σερβική ομάδα είναι οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Μίκα Μούρινεν. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον παραμένει στα «πιτς» και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό, όπως και οι Κάρλικ Τζόουνς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Σέικ Μίλτον και Μάριο Νάκιτς.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και να δείξει σεβασμό στην Παρτιζάν, καθώς έχει αφήσει πίσω της το αρνητικό σερί και δείχνει αντίδραση έχοντας νέο τεχνικό τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Τα νούμερα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός σημειώνει περίπου 6 περισσότερους πόντους μέσο όρο ανά αγώνα στην επίθεση (80,4 η Παρτιζάν / 86,2 ο Παναθηναϊκός). Επιπρόσθετα, οι «πράσινοι» δέχονται περίπου 6 λιγότερους πόντους από την επόμενη αντίπαλό τους (89,5 η Παρτιζάν, 83,7 ο Παναθηναϊκός). Οι παίκτες του Αταμάν μαζεύουν τρία περισσότερα ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα και έχουν περίπου δύο περισσότερς ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Μόνο σε κλεψίματα και κοψίματα βρίσκονται στα ίδια επίπεδα οι δύο ομάδες.

Αν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν παίξουν με το ίδιο πάθος, όπως κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στην “ Beograd Arena”, τότε θα συγκεντρώνουν υψηλές πιθανότητες ν’ αυξήσουν σε 17 τις νίκες τους.