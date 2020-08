Για έναν ακόμη χρόνο στη Μίλαν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Πηγή: filathlos.gr

Χαρακτηριστικά, ο Ιμπραΐμοβιτς δήλωσε: “Ήθελα να επιστρέψω για να δημιουργήσουμε κάτι καλό και να φέρουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Είχαμε μια καλή συνεργασία για έξι μήνες, αλλά δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμη. Δεν είμαι εδώ για να το παίξω... μασκότ, αλλά για αποτελέσματα, για να φέρουμε τη Μίλαν ξανά εκεί που πρέπει”.

Το σχετικό tweet:

??? @Ibra_official IZ back!

How Zlataned are you from 1 to Zlatan?#SempreMilanpic.twitter.com/6zX5J0csNB