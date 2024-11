Γιαμάλ: Κέρδισε το βραβείο «Golden Boy 2024»

Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης του Euro 2024 στη Γερμανία, όπου έγινε ο νεότερος παίκτης που εμφανίστηκε στους τελικούς και το γκολ του στον ημιτελικό νίκη επί της Γαλλίας τον έκανε τον νεότερο σκόρερ της διοργάνωσης.

Έγινε ο νεότερος παίκτης που κέρδισε το Euro όταν η Ισπανία κέρδισε την Αγγλία με 2-1 στον τελικό και στην τελετή της «Χρυσής Μπάλας» τον περασμένο μήνα κέρδισε το τρόπαιο «Kopa» για τον καλύτερο παίκτη του κόσμου κάτω των 21 ετών, ενώ ήταν όγδοος στο γενικό βραβείο.

??? BREAKING: Lamine Yamal wins the Golden Boy Award 2024 as Best Young Talent in the world. pic.twitter.com/MF71WGrWow