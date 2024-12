Γιάνις Τίμα: Νεκρός βρέθηκε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού

Πρόκειται για την Άννα Σεντοκόβα, την πρώην σύζυγό του, γνωστή τραγουδίστρια. Μία ημέρα νωρίτερα, στις 16 Δεκεμβρίου, ο Τίμα είχε ευχηθεί μέσω story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram "Χαρούμενα γενέθλια" στην 42χρονη πρώην σύντροφό του, με την οποία χώρισε επισήμως στις 9 Δεκεμβρίου.

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow.

He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo