Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτή είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό του - Το διάστημα της απουσίας του - Real.gr

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (4/12), ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα τεθεί νοκ άουτ για χρονικό διάστημα που θα υπερβαίνει τις 15 ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τίθεται εκτός αγωνιστικών χώρων για 2 έως 4 εβδομάδες, λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Ο “Greek Freak” αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα του δεξιού του ποδιού, το οποίο προέκυψε στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο Μιλγουόκι. Πλέον, οι Μπακς καλούνται να συνεχίσουν χωρίς τον ηγέτη τους για αρκετούς αγώνες, κάτι που δεδομένα δυσκολεύει το έργο τους.