Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση με τις συγκινητικές φωτογραφίες μετά το χάλκινο μετάλλιο - Real.gr

Χωρίς κανένα σχόλιο αλλά μόνο με μια γαλάζια καρδιά και ένα ευχαριστώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε φωτογραφίες στα social media έπειτα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Χωρίς… λόγια αλλά με εικόνες που αποτυπώνουν μόνο βαθιά συναισθήματα ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του πλανήτη επέλεξε να ρίξει φως στους πιο δικούς του ανθρώπους.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ κοινοποίησε φωτογραφίες με τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη γυναίκα και τα παιδιά του, αλλά και στιγμές από την πορεία της “επίσημης αγαπημένης” μέχρι το βάθρο.