Quantcast
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του - Real.gr
real player

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

09:05, 18/09/2025
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

Την αγάπη του για τη σύζυγό του, Μαράια, εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ και η σύζυγός του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, μετρούν αρκετά χρόνια κοινής πορείας, με τους δύο τους να έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβρη του 2024 στην Πύλο, απολαμβάνει να περνά χρόνο παρέα, με τη Μαράια Ριντλσπρίγκερ να δίνει πάντα το «παρών» στις σημαντικές στιγμές στην καριέρα του συζύγου της.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια τρυφερή ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του στο πρόσωπό της και στέλνοντάς της τις ευχές του.

«Χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου», έγραψε ο διάσημος μπασκετμπολίστας στη λεζάντα του post του, δημοσιεύοντας μια κοινή τους, καλοκαιρινή φωτογραφία.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι του χάρισαν περισσότερα από 150.000 likes μέσα σε λίγες ώρες, στέλνοντάς του τις καλύτερες ευχές τους για τα γενέθλια της συζύγου του.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 18/09
Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

08:48 18/09
Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

09:59 18/09
«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

07:38 18/09
Μυστήριο στη Γλυφάδα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάδο ανακύκλωσης

Μυστήριο στη Γλυφάδα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάδο ανακύκλωσης

07:10 18/09
Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ - Οι λαμπερές παρουσίες, το μενού - ΕΙΚΟΝΕΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ - Οι λαμπερές παρουσίες, το μενού - ΕΙΚΟΝΕΣ

08:03 18/09
Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

18:57 17/09
Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

07:23 18/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved