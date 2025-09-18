Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του - Real.gr

Την αγάπη του για τη σύζυγό του, Μαράια, εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ και η σύζυγός του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, μετρούν αρκετά χρόνια κοινής πορείας, με τους δύο τους να έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβρη του 2024 στην Πύλο, απολαμβάνει να περνά χρόνο παρέα, με τη Μαράια Ριντλσπρίγκερ να δίνει πάντα το «παρών» στις σημαντικές στιγμές στην καριέρα του συζύγου της.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια τρυφερή ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του στο πρόσωπό της και στέλνοντάς της τις ευχές του.

«Χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου», έγραψε ο διάσημος μπασκετμπολίστας στη λεζάντα του post του, δημοσιεύοντας μια κοινή τους, καλοκαιρινή φωτογραφία.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι του χάρισαν περισσότερα από 150.000 likes μέσα σε λίγες ώρες, στέλνοντάς του τις καλύτερες ευχές τους για τα γενέθλια της συζύγου του.