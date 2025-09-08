Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ημίθεος, δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν» - Αποθέωση από ΝΒΑ και FIBA - Real.gr

Η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση των «8» του Eurobasket 2025 μετά την επικράτησή της επί του Ισραήλ με 84-79.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα της Εθνικής.

Η εμφάνιση του «Greak Freak» ήταν τόσο κυριαρχική που το NBA και η FIBA επιφύλαξαν αποθεωτικά σχόλια.

«Ο Giannis έκανε μια ΤΡΕΛΗ εμφάνιση οδηγώντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket» γράφτηκε στον λογαριασμό του ΝΒΑ στο Instagram.

«Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» υπερθεμάτισε η FIBA θυμίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμπληρώσει 11 χρόνια εμφανίσεων με την γαλανόλευκη ενώ σε άλλη ανάρτηση-σκίτσο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ έγραψε «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχω πειστεί πλέον γι’ αυτό».

Μάλιστα στο τέλος, ανέβασε και ένα εντυπωσιακό σκίτσο με τον Έλληνα σούπερ σταρ να καρφώνει αναφέροντας: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος. Είμαι πεπεισμένος».

«Είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο» υπενθύμισαν οι Μιλγουόκι Μπακς κάνοντας λόγο για «κυριαρχική εμφάνιση» του παίχτη τους στο γήπεδο της Ρίγας το βράδυ της Κυριακής.

Best player in the world. 37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025

Η σαρωτική εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στο Ισραήλ



Για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε της προσπάθειας της Εθνικής και ήταν ο κορυφαίος στη νίκη-πρόκριση με 84-79 επί του Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Ο «Greek Freak» έκανε πλάκα στους αντιπάλους του στα 29.04 που έμεινε στο παρκέ έχοντας 37 πόντους με 18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 1 τάπα και 37 βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης.

Με λίγα λόγια κυριάρχησε στο παρκέ και δεν άφησε περιθώρια στους Ισραηλινούς για να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν τη ζημιά στην Εθνική. Και τώρα Λιθουανία, με τον Γιάννη να δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει την Ελλάδα στα μετάλλια, σε μία διοργάνωση άλλωστε που επιτρέπει όνειρα.

Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη μόλις δεύτερη ανάρτησή του εν μέσω Eurobasket, επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών από την εμφάνισή του κόντρα στο Ισραήλ αρκούμενος να γράψει στη λεζάντα την ελληνική σημαία.

Σπανούλης: «Ήμασταν νευρικοί, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις λύσεις στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ»

Η Εθνική μας ομάδα πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ, το οποίο νίκησε με σκορ 84-79 στην Ρίγα της Λετονίας και προκρίθηκε πανηγυρικά για 18η φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του EuroBasket.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας, Βασίλης Σπανούλης, τόνισε πως το εν λόγω παιχνίδι «χτίζει» αυτοπεποίθηση και ψυχολογία, ενώ μίλησε και για το ματς με την Λιθουανία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την εμφάνιση με το Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά: “Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι σήμερα, ήμασταν νευρικοί, αλλά είναι λογικό είναι το πρώτο ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας.

Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τις λύσεις σε αυτούς τους αγώνες ακόμα και στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ. Ήμασταν αρκετά καλοί στο τρανζίσιον και στο ριμπάουντ. Πρέπει να δούμε μερικά κομμάτια για να τα βελτιώσουμε και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι”.

Για την κυριαρχία στα ριμπάουντ: “Είπα και πριν, στον αιφνιδιασμό και στα ριμπάουντ ήμασταν πολύ καλοί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πίεση και κάποιες στιγμές παίξαμε λίγο αργά, έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα”.

Για το ματς με την Λιθουανία την Τρίτη: “Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε σχεδόν δύο ημέρες, γιατί την Τρίτη παίζουμε θεωρητικά αργά. Θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι”.

Για το κίνητρο που έχουν οι Έλληνες διεθνείς: “Προφανώς και έχουν κίνητρο, έχουμε προετοιμαστεί καλά και έχουμε έρθει έτοιμοι στο τουρνουά”.

Μετά την αναμέτρηση, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην συνέντευξη Τύπου και συνεχάρη τους παίκτες του για τη νοοτροπία και την συγκέντρωσή τους, ενώ επεσήμανε πως είναι πολύ σημαντικό πως ήρθε η νίκη παρά την αστοχία στα τρίποντα.

Παράλληλα, έκανε το σχόλιό του για την αντιμετώπιση της διαιτησίας προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αναφέρθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι με την Λιθουανία για την οκτάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είχαμε κάποιες στιγμές που χάσαμε το μυαλό μας, ειδικά στην άμυνα, ενώ χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Όμως είχαμε καλές αποστάσεις, παίξαμε γενικά καλή άμυνα και πήραμε αυτή τη νίκη που είναι σημαντική.

Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νοοτροπία και την συγκέντρωσή τους, γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε και στην μέρα που σουτάραμε χειρότερα σε αυτό το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά για μένα.

Είναι σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν μπαίνουν τα σουτ κι αυτό μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει καμιά φορά και στις πολύ καλές ομάδες στα σουτ. Κι εμείς δεν είμαστε απλά καλοί στο σουτ, είμαστε εξαιρετικοί. Έγινε σήμερα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε κι αυτό δείχνει ότι έχουμε χαρακτήρα.

Όλοι ξέρουν ότι η λιθουανική σχολή στο μπάσκετ είναι μεγάλη, πάντα είναι ανταγωνιστικοί και έχουν πολύ κόσμο. Διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα, έχουν μεγάλα κορμιά, ξέρουν πως να παίζουν μπάσκετ και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

Το Ισραήλ επέλεξε μια άμυνα χωρίς πολλές βοήθειες, γι’ αυτό ο Γιάννης δεν είχε τόσες ασίστ όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιζε ένας εναντίον ενός. Εμείς παίρνουμε ό,τι μας δίνει ο αντίπαλος. Αν παίζουν παγίδες, έχουμε σουτέρ, αν δεν παίζουν με βοήθειες, πάμε στο ένας με έναν. Έτσι χτίσαμε την ομάδα. Περιμένω ο Γιάννης να έχει συνήθως 2-3 παίκτες πάνω του και στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν, όπως σέβονται μεγάλους παίκτες, σαν κι αυτόν.

Για να έχω τον Σαμοντούροφ εδώ πάει να πει ότι τον εμπιστεύομαι, όπως όλα τα παιδιά. Έχω πει σε όλους να είναι έτοιμοι. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί δεν παίζει σε ένα ματς και στο άλλο παίζει αρκετά. Ο Αλέξανδρος ήταν έτοιμος, ώριμος όπως πάντα και μας βοήθησε με την ηρεμία του, με τα ριμπάουντ του και με την άμυνά του. Έβγαλε physicality. Βοήθησε όπως και όλα τα παιδιά σήμερα.

Έχουμε έμπειρους παίκτες, που έχουν παίξει μπροστά σε περισσότερο κόσμο από ό,τι αυτόν που θα δούμε την Τρίτη. Δεν πιστεύω στις κατάρες, για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά στις καλές ομάδες και την σκληρή δουλειά. Κι εμείς δουλεύουμε σκληρά.

Το ριμπάουντ είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δώσαμε έμφαση για το πως θα επιτεθούμε στην ματς από την ζώνη τους και πως θα αντιμετωπίσουμε τον Αβντίγια. Είδαμε έμειναν έξω η Σερβία και η Γαλλία, δεν θέλαμε να είμαστε κι εμείς θύμα έκπληξης. Πιστεύω θα είμαστε ακόμη καλύτεροι στην συνέχεια».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε με πάθος το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα των προημιτελικών



Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που ανέλαβε να… σφραγίσει την μεγάλη πρόκριση της Ελλάδας, μετά τη νίκη επί του Ισραήλ, κολλώντας το αυτοκόλλητο με το εθνόσημο στον πίνακα των προημιτελικών στην Riga Arena.

Ο Έλληνας φόργουορντ τοποθέτησε με πάθος το έμβλημα της Εθνικής κάτω από αυτό της Λιθουανίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η γαλανόλευκη είναι έτοιμη για την μάχη που ακολουθεί.

Η Ελλάδα και η Λιθουανία θα συγκρουστούν το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00), με μοναδικό στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket.

