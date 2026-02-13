Γιάννης Αντετοκούνμπο: Λανσάρει τα δικά του ζελεδάκια «FR34K Gummies» - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει τις επενδύσεις και εκπλήσσει τους θαυμαστές του αποκαλύπτοντας την πιο «γλυκιά» πλευρά του επιχειρηματικού του δαιμονίου, αφού τώρα λανσάρει τα δικά του ζελεδάκια.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσε την κυκλοφορία των «Giannis FR34K Gummies», μιας νέας σειράς γλυκών (ζελεδάκια) που φέρουν το πρόσωπό του και το νούμερο (34) με το οποίο αγωνίζεται είτε με την ομάδα του στο ΝΒΑ, είτε με την Εθνική ομάδα.

View this post on Instagram A post shared by Forbes (@forbes)

Τα ζελεδάκια κυκλοφόρησαν επίσημα σε συνεργασία με την εταιρεία Candy Funhouse, στην οποία ο Αντετοκούνμπο είναι πλέον επενδυτής.

View this post on Instagram A post shared by Candy Fun Street (@candyfunstreet)

Ο δις MVP του NBA δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο αυτό εγχείρημα, τονίζοντας: «Αυτό είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο επειδή λατρεύω τα γλυκά και τα ζελεδάκια, αλλά επειδή σημαίνει κάτι για μένα και την οικογένειά μου».

«Τα παιδιά μου λατρεύουν τα γλυκά, εγώ λατρεύω τα γλυκά, και τώρα μπορώ να μοιραστώ μαζί τους κάτι που βοήθησα να δημιουργηθεί. Αυτό το κάνει πολύ ιδιαίτερο για μένα», είπε, σύμφωνα με το Associated Press.

View this post on Instagram A post shared by Candy Fun Street (@candyfunstreet)

Η σειρά περιλαμβάνει τρεις αγαπημένες γεύσεις του Γιάννη:

Tropical – με τη μορφή του προσώπου του

Mixed berry – σε σχήμα μπάλας μπάσκετ

Strawberry lemonade – στο σχήμα του λογοτύπου της Candy Funhouse