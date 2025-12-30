Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μισώ τον περιορισμό στα λεπτά, αλλά ακόμη και έτσι μπορώ να είμαι επιδραστικός» - Real.gr

Στη δεύτερη εμφάνισή του μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Σάρλοτ Χόρνετς με 123-113, αγωνιζόμενος με αυστηρό περιορισμό χρόνου.

Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 25’17”, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε τόσο στη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής του όσο και στη βελτίωση της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Προσπαθώ να παίζω δυνατά όσο αγωνίζομαι και να επηρεάζω το παιχνίδι όπως μπορώ, επιθετικά ή αμυντικά. Δεν έχει σημασία αν παίζω 36 λεπτά ή 24 όπως τώρα, θέλω να γίνεται αισθητή η παρουσία μου από τους συμπαίκτες μου και τους αντιπάλους μου. Δεν μου αρέσει να έχω περιορισμό στα λεπτά μου, το μισώ, αλλά έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως ακόμη και στα 24 λεπτά μπορώ να είμαι επιδραστικός. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να μπορώ να παίξω λίγο παραπάνω. Ξέρω ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω».

Για τις δύο συνεχόμενες νίκες μετά την επιστροφή του: «Είμαστε καλή ομάδα, ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, απλώς πρέπει να ξεπεράσουμε τα συναισθήματά μας. Αφήνουμε να μας επηρεάζουν εύκολα, γκρινιάζουμε, απαιτούμε την μπάλα, απαιτούμε σφυρίγματα, απαιτούμε να πάνε καλά τα πράγματα, αλλά δεν σου χαρίζεται τίποτα.

Πρέπει να βάλεις εσύ τον εαυτό σου σε θέση να πετύχεις. Στα δύο τελευταία παιχνίδια παίζουμε καλά και έχουμε μπροστά μας δύσκολα παιχνίδια, που είτε θα μας… φτιάξουν, είτε θα μας διαλύσουν. Όσο είμαι εδώ και υγιής, θα προσπαθώ να κάνω τους πάντες να πιστέψουν ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη θέση.

Δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα για τους εαυτούς μας, θα είναι δύσκολο, θα πονέσουμε, θα κουραστούμε, αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί που μπορούμε θα αξίζει τον κόπο».

Η αναφορά του στις διοργανώσεις της FIBA: «Πρέπει κάποιες φορές να παίζουμε με υπομονή. Δεν χρειάζεται να παρασυρόμαστε. Όταν είσαι στο +12, δεν έχεις λόγο να βιάζεσαι. Πας κατοχή με κατοχή, στο στυλ των διοργανώσεων της FIBA».