Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Συγγνώμη για το σχόλιο στον Τούρκο φίλαθλο» - Το ενωτικό post για Σενγκούν - Real.gr

Ο Έλληνας άσος επιχείρησε να δώσει τέλος στην κόντρα με τον Σεγκούν και τους Τούρκους οπαδούς.

Το Eurobasket 2025 μπορεί να είναι παρελθόν, όμως η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν ακόμα απασχολεί… Μετά τον ημιτελικό Ελλάδας – Τουρκίας ο Σενγκούν είχε μια πολύ προκλητική συμπεριφορά, τόσο στο παρκέ, όσο και σε δημοσιεύσεις του μετέπειτα στα Social Media του. Αποτέλεσμα Γιάννης και ο παίκτης των Ρόκετς να μην ανταλλάξουν χειραψίες στη βράβευση της κορυφαίας πεντάδας. Η αλήθεια είναι πως ο ένας δεν γύρισε καν να κοιτάξει τον άλλο.

Ο «Greek Freak», τοποθετήθηκε για την ένταση ανάμεσα στους δυο, δείχνοντας πως δεν υπάρχει τίποτα που να τους χωρίζει. «Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε για τον σεβασμό. Παίζουμε για την αγάπη στις χώρες μας. Πάντα θυμόμαστε πως ο αθλητισμός ενώνει και δε μας χωρίζει». Αυτό ήταν το μήνυμα του Έλληνα παίκτη, μαζί με μια φωτογραφεία που οι δυο τους αγκαλιάζονταν σε παιχνίδι του NBA. Δείχνοντας το μεγαλείο του χαρακτήρα του.

Σε story του στο Instagram την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ένα μακροσκελές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Στη live μετάδοσή του μέσα από τα αποδυτήρια μετά την εξασφάλιση του χάλκινου μεταλλίου, ο παίκτης των Μπακς είχε κάνει ένα σχόλιο το οποίο πολλοί είχαν θεωρήσει προσβλητικό.

Ξεκαθάρισε μέσα από τα όσα έγραψε, πως προφανώς κάτι τέτοιο δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, απολογήθηκε για όποιον προσβλήθηκε ή θίχτηκε από τα όσα είπε, υπογραμμίζοντας ξανά, πως ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς και τους ανθρώπους και δεν τους χωρίζει. Εξέφρασε το σεβασμό του τόσο προς τη χώρα της Τουρκίας, όσο και προς την ομάδα της, αποδεικνύοντας περίτρανα, τι σπάνιο κράμα αθλητή και ανθρώπου είναι.

«Την ώρα του live μου, έκανε κάποιο όχι πρέπον σχόλιο σε ένα σχόλιο το οποίο ήταν προσβλητικό προς εμένα. Ο σκοπός μου δεν ήταν όμως να προσβάλω εγώ με τη σειρά μου κάποιον. Και για αυτόν τον λόγο ζητάω πραγματικά συγνώμη. Δεν είχα τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την Τουρκία αλλά και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».