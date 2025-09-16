Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το βίντεο της FIBA με τα κατορθώματα του «Greek Freak» στο Eurobasket - Real.gr

Quantcast
20:30, 16/09/2025
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το βίντεο της FIBA με τα κατορθώματα του «Greek Freak» στο Eurobasket

Το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια πανηγύρισε στα παρκέ της Ρίγας η Εθνική μας ομάδα, με την Ελλάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του EuroBasket κόντρα στην Φινλανδία.

Δύο 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της 42ης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, η FIBA δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών γεμάτο… Freak στιγμές του Έλληνα σούπερ σταρ από την διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 27.2 πόντους, 10.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket.

Δείτε το βίντεο:


 

 

