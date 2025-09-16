Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το βίντεο της FIBA με τα κατορθώματα του «Greek Freak» στο Eurobasket - Real.gr

Το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια πανηγύρισε στα παρκέ της Ρίγας η Εθνική μας ομάδα, με την Ελλάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του EuroBasket κόντρα στην Φινλανδία.

Δύο 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της 42ης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, η FIBA δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών γεμάτο… Freak στιγμές του Έλληνα σούπερ σταρ από την διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 27.2 πόντους, 10.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket.

Δείτε το βίντεο:

The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷 Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025. 📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025



