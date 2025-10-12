Γιάννης Γκούμας στον realfm 97,8 για Eθνική ομάδα: Οι μεγάλες προκρίσεις γίνονται με σταθερότητα στην απόδοση - Real.gr

«Η ομάδα έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά πρέπει να βρει τη σταθερότητα που χρειάζεται να έχει στην απόδοσή της. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δεν δίνουν προκρίσεις», ανέφερε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, μιλώντας στην εκπομπή Real Sports με τους Δημήτρη Σταυρακάκη και Μιχάλη Φουστέρη.
Πρόσθεσε ακόμη: «Πρέπει να έχουμε πιο δεμένη άμυνα, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ. Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει η πολυπόθητη πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση, κάποια στιγμή, για την Εθνική μας!».
Ο Γιάννης Γκούμας υποστήριξε ότι η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου είχε επικρατήσει με 3-0. «Τέτοια παιχνίδια χρειάζονται προσοχή από το πρώτο λεπτό», τόνισε.
Παράλληλα, σχολίασε και τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων U21 με 3-2 εκτός έδρας επί της Γερμανίας, για τα προκριματικά του Euro 2027, λέγοντας: «Τα παιδιά που αποτελούν την Ελπίδων είναι μια απίστευτη φουρνιά, μια καταπληκτική γενιά ποδοσφαιριστών, που θα έχουν πολύ καλή συνέχεια τόσο ατομικά όσο και στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα».
Ακούστε το ηχητικό: