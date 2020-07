Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εγώ κρατάω το κλειδί του πεπρωμένου μου

«Η θέληση μου θα διαμορφώσει το μέλλον. Ανεξάρτητα αν αποτύχω ή πετύχω, δεν θα είναι κανενός αλλά μόνο δική μου. Είμαι η δύναμη. Μπορώ να ξεπεράσω οποιαδήποτε εμπόδιο μπροστά μου ή μπορεί να χαθώ μέσα στον λαβύρινθο. Επιλογή μου, ευθύνη μου, κερδίσω ή χάσω, μόνο εγώ κρατάω το κλειδί του πεπρωμένου μου».

My will shall shape my future. Whether I fail or succeed shall be no man's doing but my own. I am the force; I can clear any obstacle before me, or I can be lost in a maze. My choice, my responsibility, win or lose, only I hold the key to my destiny. -Elaine Maxwell #BackToWorkpic.twitter.com/ofDPYbdXsl