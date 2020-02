Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πιο εύκολη η δουλειά μου όταν έχω δει φωτογραφίες του γιου μου

Πηγή: filathlos.gr

Σχετικά με το παιχνίδι, τόνισε:«Προσπαθώ να βρίσκομαι στη σωστή θέση. Δεν βλέπω τι μου δίνει η άμυνα, αλλά προσπαθώ να παίρνω θέση και να φτάνω εκεί που θέλω. Κάποιες φορές πάω αριστερά-κάποιες δεξιά. Διαβάζω τις καταστάσεις.

«Κάναμε μια καλή επανεμφάνιση μετά το All Star Break. Είναι πολύ καλό που ήμασταν μπροστά με 30 στο ημίχρονο και τελειώσουμε με +20. Συνεχίσαμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα».

"It doesn't matter where they are...at the end of the day they are my brothers and I got their back."

