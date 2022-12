Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλω να γίνω καλός πατέρας»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Πρέπει όσο καλός και αν είμαι σαν μπασκετμπολίστας, να γίνω και τόσο καλός πατέρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας τα παιδιά μου δεν πρόκειται να θυμούνται όλες τις διακρίσεις που κέρδισα. Τα βραβεία MVP, τα πρωταθλήματα… Θα θυμούνται μόνο το πώς τα έκανα να αισθάνονται. Και πώς ήταν η παιδική τους ηλικία. Αυτό θυμάμαι και εγώ! Όχι το τί είχε ο πατέρας μου, αν είχε λεφτά, αν ήταν σπουδαίος σε κάτι, τα πράγματα που πέτυχε.

"I have to be as much as a good basketball player, I have to be a good father."

