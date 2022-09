Γιατί ο Νεϊμάρ ευχαρίστησε τον Μπολσονάρου - ΒΙΝΤΕΟ

«Σας ευχαριστώ για την λαμπρή επίσκεψή σας. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί, αλλά δυστυχώς είμαι μακριά. Ελπίζω να απολαύσατε αυτήν την επίσκεψη στο Ιδρυμα, τον πιο όμορφο στόχο που επιδιώκω στην ζωή και είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ», είπε ο Νεϊμάρ στο μήνυμα του, στέλνοντας ένα φιλί με την χαρακτηριστική κίνηση του χεριού.

Το Ιδρυμα Νeymar Jr, είναι ένα συγκρότημα 8.400 τετραγωνικών μέτρων που υποδέχεται καθημερινά 3.000 παιδιά στην Πράια Γκράντε, μια μειονεκτούσα κοινότητα στην πολιτεία του Σάο Πάολο, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια ο διάσημος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν.

Συνοδευόμενος από δύο πρώην υπουργούς, τον Ταρσίσιο Γκόμες Ντε Φρέϊτας, υποψήφιο για την θέση του κυβερνήτη του Σάο Πάολο, και τον Μάρκος Πόντε, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Γερουσία, ο Μπολσονάρο συνομίλησε με νέους, καλώντας τους να «σεβασθούν» τους γονείς και τους δασκάλους τους, ενώ στην συνέχεια, γευμάτισε μαζί τους στην τραπεζαρία, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Ιδρυμα.

